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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

В Італії хочуть посилити карантин під час свят

На період різдвяних і новорічних свят в Італії планують посилити карантин.

Такі заходи в країні хочуть запровадити, щоб уникнути третьої хвилі пандемії, зазначив глава МОЗ країни Роберто Сперанца.

Передбачається заборона на скупчення людей, тобто на багатолюдні вечірки і святкування.

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Крім того, на свята громадянам країни хочуть заборонити міжрегіональні поїздки.

Посилення карантину в Німеччині

Через небезпеку третьої хвилі коронавірусу у Німеччині посилили карантинні заходи на період свят.

Під час святкування Різдва і Нового року громадянам країни заборонено збиратися великими компаніями. Щоб уникнути натовпів у магазинах, людей закликають робити святкові закупівлі посеред тижня, а не на вихідних.

Детальніше про карантин у Німеччині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: La Stampa

Фото: Dreamstime

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