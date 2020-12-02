На період різдвяних і новорічних свят в Італії планують посилити карантин.
Такі заходи в країні хочуть запровадити, щоб уникнути третьої хвилі пандемії, зазначив глава МОЗ країни Роберто Сперанца.
Передбачається заборона на скупчення людей, тобто на багатолюдні вечірки і святкування.
Читайте: Жорсткий карантин перед Новим роком: можливі дати та як бути бізнесу
Крім того, на свята громадянам країни хочуть заборонити міжрегіональні поїздки.
Посилення карантину в Німеччині
Через небезпеку третьої хвилі коронавірусу у Німеччині посилили карантинні заходи на період свят.
Під час святкування Різдва і Нового року громадянам країни заборонено збиратися великими компаніями. Щоб уникнути натовпів у магазинах, людей закликають робити святкові закупівлі посеред тижня, а не на вихідних.
Детальніше про карантин у Німеччині читайте на Фактах ICTV.
Джерело: La Stampa