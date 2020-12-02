На період різдвяних і новорічних свят в Італії планують посилити карантин.

Такі заходи в країні хочуть запровадити, щоб уникнути третьої хвилі пандемії, зазначив глава МОЗ країни Роберто Сперанца.

Передбачається заборона на скупчення людей, тобто на багатолюдні вечірки і святкування.

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Крім того, на свята громадянам країни хочуть заборонити міжрегіональні поїздки.

Посилення карантину в Німеччині

Через небезпеку третьої хвилі коронавірусу у Німеччині посилили карантинні заходи на період свят.

Під час святкування Різдва і Нового року громадянам країни заборонено збиратися великими компаніями. Щоб уникнути натовпів у магазинах, людей закликають робити святкові закупівлі посеред тижня, а не на вихідних.

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Джерело: La Stampa