Станом на ранок 3 грудня у світі підтвердили 64 844 711 випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 499 346 інфікованих.
Водночас повністю подолати хворобу вдалося 44 941 481 людям, тому наразі активних випадків у світі – 18 403 884.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 14 313 941;
- Індія – 9 534 964;
- Бразилія – 6 436 650;
- Росія – 2 347 401;
- Франція – 2 244 635.
Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:
- США – 279 865;
- Бразилія – 174 531;
- Індія – 138 657;
- Мексика – 107 565;
- Велика Британія – 59 699.
За кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між Південною Африкою та Туреччиною.
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Кількість нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією за тиждень зменшилася вперше з початку вересня. Цьому значно посприяло запровадження жорсткого карантину у низці країн Європи.
У ВООЗ вважають, що заходи, до яких вдалися у більшості країн Європи, допомогли знизити темпи захворюваності.
Австрія з понеділка почне ослаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку зі збільшенням числа випадків коронавірусу. Школи та дитячі садки відновлюють регулярну роботу, так само знову дозволяється відкритися роздрібним торговцям і перукарням.
Водночас заклади громадського харчування, готелі та культурні заходи – за винятком відвідин музеїв – будуть закриті до 7 січня.
Коронавірус 2 грудня
За даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 2 грудня в усьому світі сягнула 63 788 113.
Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 479 442 осіб.
Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 13 714 024 випадків Covid-19.