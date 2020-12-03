Соціальна мережа Facebook видалятиме неправдиву інформацію про вакцину проти коронавірусу.

Банитимуть всі повідомлення, які спростують експерти у сфері охорони здоров’я.

– Це можуть бути помилкові твердження про безпеку, ефективність, інгредієнти або побічні ефекти вакцин, – заявили представники Facebook.

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Так представники Facebook реагують на ті повідомлення, які вже почали з’являтися у мережі. Через вакцинацію, яка може розпочатися найближчим часом, їх може стати більше.

Ці дані, на думку розробників соцмережі, можуть бути шкідливими. Коли розпочне діяти правило, у компанії поки не уточнили.

Вакцина проти коронавірусу

Після тривалої роботи над вакциною проти коронавірусу світові компанії перебувають на фінішній прямій, а влада готується купувати речовину і проводити вакцинацію.

Спочатку прищеплюватимуть людей, які перебувають у групі ризику – лікарів і пенсіонерів.

Детальніше про розробку вакцини проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.