У Релігійному Об’єднанні мусульман Польщі назвали редакційною помилкою підписи Російська Федерація до кримських мечетей, які опублікували у релігійному календарі на 2021 рік.

Муфтій Польщі Томаш Мишкевич вибачився та додав, що це серйозна помилка, яка сталася на етапі створення календаря.

– Я висловлюю глибоке співчуття і прошу вибачення у всіх, хто відчував себе скривдженим через це. Відбулася редакційна помилка на етапі створення, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви Російська Федерація, що з’явилася на інших сторінках календаря, за що ще раз прошу вибачення, – заявив муфтій.

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Мишкевич зазначив, що у них не було мети створити додаткову напруженість у суспільстві у складний політичний період.

Від імені всього об’єднання він заявив, що вони підтримують вільний Крим, який важливий для татар та польсько-татарської громади. Мишкевич додав, що Релігійне об’єднання мусульман в Республіці Польща було і залишається аполітичним.

В організації зазначили, що помилку в календарі вже виправили.

Водночас член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов зазначив, що на календарі так і не з’явилася вказівка того, що Крим територіально належить Україні.

W odpowiedzi na nasze żądanie MZR RP zamieścił oświadczenie na swojej stronie internetowej http://mzr.pl. Jednak tekst… Опубликовано Nedim Useinow Среда, 2 декабря 2020 г.

Календар з “російським” Кримом

Календар на 2021 рік, який видали у релігійному об’єднанні мусульман Польщі, містить зображення Криму, підписані як Російська Федерація.

Недім Усейнов зазначав, що за таким рішенням редакції стоїть не усвідомлена позиція щодо приналежності Криму, а, ймовірно, некомпетентність працівників, які займалися оформленням календаря.

Джерело: Об’єднання мусульман Польщі

Фото: Об’єднання мусульман Польщі