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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

В Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії

В Європі зросли антисемітські настрої під час пандемії коронавірусу. Стурбованість цим фактів висловили країни-члени Європейського Союзу, ухваливши відповідну декларацію.

Вона покликана підтвердити неприйняття ними будь-яких проявів ненависті до євреїв. В ній антисемітизм названий атакою на європейські цінності.

– Почастішали погрози для євреїв в Європі, зокрема відродження теорій змови, відкрите вираження прихильності антисемітизму, особливо у зв’язку з пандемією Covid-19, а також почастішали випадки злочинів, скоєних на ґрунті антисемітизму, які дають привід для занепокоєння, – йдеться декларації.

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Також країни-підписанти декларації захотіли посилити переслідування за вчинки, пов’язані з антисемітизмом.

– Забезпечення безпеки єврейських громад та інститутів повинно мати пріоритет у ЄС, – наголошується в документі.

Про посилення антисемітизму в Європі свідчать результати досліджень, проведених Європейським агентством з захисту основних прав.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Ізраїлю Йоель Едельштейн заявив, що коронавірус сприяв зростання антисемітських настроїв у світі.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що українська влада засуджує будь-які прояви антисемітизму і хоче, щоб ізраїльтяни відвідували Україну.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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