Взимку кількість жертв Covid-19 в США може досягти 450 тис.

Директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Роберт Редфілд попередив, що нинішня зима стане найважчим часом в історії суспільної охорони здоров’я США через ситуацію з Covid-19.

– Наразі ми перебуваємо у дуже критичному становищі, коли нам необхідно підтримувати стабільність нашої системи охорони здоров’я. Реальність така, що грудень, січень і лютий будуть важкими часами. Я дійсно вважаю, що вони будуть найважчими в історії суспільної охорони здоров’я цієї країни, в основному через навантаження, з яким зіштовхнеться наша система охорони здоров’я, – сказав він.

Редфілд зазначив, що смертність від коронавірусу в країні починає зростати.

– Я дійсно думаю, що, на жаль, до лютого кількість американців, які загинули від цього вірусу, може досягти позначки в 450 тис.

За його словами, в такій ситуації громадянам необхідно носити маски та уникати переповнених приміщень.

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Вакцина у США

1 грудня у США надійшла перша партія вакцини від фармацевтичної компанії Pfizer. Однак для її використання необхідно дочекатися затвердження Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA). Рішення очікують 10 грудня.

Наразі США входить у трійку країн з найбільшою кількістю випадків коронавірусу – разом з Індією та Бразилією. Також у країні зафіксований високий рівень смертності внаслідок ускладнень Covid-19.