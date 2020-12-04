Генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі вперше в історії стала жінка. На цю посаду призначили німецького дипломата Хельгу Шмід.

Про це йдеться в повідомленні представництва Німеччини в ОБСЄ в Twitter.

– Тепер офіційно: пленарне засідання ОБСЄ призначило Хельгу Шмід генеральним секретарем, – йдеться у заяві.

До Шмід посаду генсека ОБСЄ займав швейцарець Томас Гремінгер – з липня 2017 року до липня 2020 року. Згодом низка країн-учасниць організації виступила проти продовження його мандата.

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Шмід з вересня 2016 року обіймала посаду генсека Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Серед іншого, вона брала участь в переговорах Євросоюзу щодо ядерної угоди з Іраном.

Нота до ОБСЄ

Українська делегація в ТКГ готує письмову ноту до СММ ОБСЄ через порушення домовленості про припинення вогню.

У районі Водяного Донецької області вночі 4 грудня бойовики застосували важку артилерію – 13 снарядів калібру 122 мм, а також міномет 120-го калібру – розірвалося шість мін.