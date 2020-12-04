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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Кіпр пускатиме вакцинованих від Covid-19 туристів без тесту

Влада Кіпру дозволить туристам, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу Covid-19, відвідувати країну без проходження тестування на наявність інфекції.

– Відповідно до представленого міністром транспорту Янісом Каруссосом плану, який набуде чинності 1 березня 2021 року, люди, що пройшли вакцинацію від Covid-19, не будуть зобов’язані надавати сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус після прибуття, – йдеться в документі.

Очікується, що змінений план дій ще більше посилить інтерес авіакомпаній до здійснення додаткових рейсів на Кіпр, поліпшить зв’язок і збільшить пасажиропотік.

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Британське видання The Guardian наголошує, що цей захід є доказом того, що життя стане набагато простішим для тих, хто вирішить вакцинуватися.

Кілька компаній заявили про успіхи у розробці вакцини проти коронавірусу, серед них Pfizer і BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Водночас представники Moderna повідомили, що завдяки їхній речовині в організмі людини протягом трьох місяців виробляється потужний імунітет до вірусу.

Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Джерело: Сургиѕ Mail

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