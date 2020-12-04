Сполучені Штати ввели візові обмеження щодо низки чиновників Китаю. Їх підозрюють у погрозах різним людям, не розділяє політику Пекіна.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в Twitter.

– Ми закликаємо КНР припинити використання примусу для придушення свободи слова, – написав Помпео.

Зокрема, санкції були введені проти посадових осіб департаменту Єдиного фронту Китаю.

Санкції проти Північного потоку-2

У проекті оборонного бюджету США на 2021 рік внесено правки, що передбачають посилення санкцій проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Нові санкції стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації судів, пов’язаних з проектом.