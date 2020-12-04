Трамп може ветувати оборонний бюджет США з санкціями проти Північного потоку-2

Дональд Трамп написав у Twitter, що готовий ветувати оборонний бюджет США на 2021 рік, вже узгоджений Палатою представників і Сенату американського Конгресу.

Президент США не має нічого проти закладеного у проекті посилення санкцій проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік. У нього є претензії до статті, яка звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст коментарів користувачів.

– Схоже, сенатор Джим Інхоф не буде включати пункт про припинення дії статті 230 до законопроекту про оборону. Це погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Я накладу вето, – написав Трамп.

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Палата представників і Сенату американського Конгресу 4 грудня поширили спільну заяву, в якій повідомили, що узгодили внесення санкцій проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Вони стосуються всієї діяльності з прокладання труб для будівництва газопроводів, страхування і перестрахування.