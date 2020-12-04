У Чехії створили папір, який може знищувати Covid-19 за 30 хв

У Чехії створили папір, який знищує віруси та бактерії. Розробники запевняють, що завдяки спеціальній технології він може протидіяти Covid-19 за 30 хв, а іншим вірусам ледь не за хвилину.

Для виготовлення паперу вчені використовували комплекси срібла та цинку. Спеціальний папір можна буде використовувати для виготовлення банкнот і документів. Це допоможе зменшити ризик поширення вірусу.

Така технологія підходить не лише для паперу, а також, наприклад, для тканин, зокрема під час виготовлення масок. Науковці працювали над продуктом протягом п’яти років.

Aktivní papír ničí koronavirus Čeští experti vyvinuli papír, který likviduje viry, bakterie a kvasinky. Výrazný účinek vykazuje i proti viru SARS-CoV-2. Vyvinuli jej vědci z @UCHPAVCR a odborníci ze společnosti SPM–Security Paper Mill. Více v #TZ ⤵https://t.co/20kjTwrRPm pic.twitter.com/sKqULClrgO — Akademie věd ČR (@Akademie_ved_CR) December 4, 2020

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У Британії винайшли антибактеріальний смартфон

Вчені з Великої Британії винайшли антибактеріальний смартфон. Завдяки унікальній технології на його поверхні не можуть розмножуватися бактерії.

Крім цього, його можна мити з милом і дезінфікувати антисептиком.