Після появи вакцини проти коронавірусу і початку процесу вакцинації важливо, щоб люди продовжували дотримуватися протиепідемічних заходів.
Лише так вийде подолати пандемію, вважають у ВООЗ.
– Вакцинація не означає викорінення коронавірусу. Ми маємо додати вакцини до існуючого арсеналу заходів, – зазначив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус на брифінгу 4 грудня.
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Йдеться про місцеві заходи, які запроваджуються владою у тих чи інших країнах.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/bETyWm9DKp
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 4, 2020
Вакцина від коронавірусу
Після того, як низка компаній заявила про ефективність своїх речовин проти коронавірусу у світі почали готуватися до вакцинації.
Компанія Moderna повідомила, що їхня вакцина може забезпечувати імунітет до коронавірусу протягом трьох місяців.
Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: ВООЗ