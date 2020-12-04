Після появи вакцини проти коронавірусу і початку процесу вакцинації важливо, щоб люди продовжували дотримуватися протиепідемічних заходів.

Лише так вийде подолати пандемію, вважають у ВООЗ.

– Вакцинація не означає викорінення коронавірусу. Ми маємо додати вакцини до існуючого арсеналу заходів, – зазначив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус на брифінгу 4 грудня.

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Йдеться про місцеві заходи, які запроваджуються владою у тих чи інших країнах.

Вакцина від коронавірусу

Після того, як низка компаній заявила про ефективність своїх речовин проти коронавірусу у світі почали готуватися до вакцинації.

Компанія Moderna повідомила, що їхня вакцина може забезпечувати імунітет до коронавірусу протягом трьох місяців.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ