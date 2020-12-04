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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Заразилися понад 65 млн людей: коронавірус у світі 4 грудня

За останню добу на коронавірус у світі захворіли майже 685 тис. людей. Загальна кількість інфікованих на 4 грудня, за даними Університету Джонса Хопкінса, сугнула 65 169 904.

Внаслідок ускладнень померло 1 505 527 пацієнтів.

А одужали – 41 887 925 хворих.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

  • США – 14 124 678;
  • Індія – 9 534 964;
  • Бразилія – ​​6 487 084;
  • Росія – 2 354 934;
  • Франція – 2 310 271.

У Великій Британії, Іспанії та Італії зараз майже однакова кількість інфікованих – вони посідають шосте, сьоме і восьме місця.

А Україна знаходиться на 17 місці – між Південною Африкою та Туреччиною.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Де найбільше летальних випадків від Covid-19:

  • США – 276 157;
  • Бразилія – ​​175 270;
  • Індія – 138 648;
  • Мексика – 108 173;
  • Велика Британія – 60 210.

Коронавірус у світі 3 грудня

Станом на 3 січня коронавірус у світі підтвердили у 64 447 657 жителів планети.

1 499 346 з них – померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

А одужали з початку епідемії 41 451 795 людей.

Фото: Dreamstime

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