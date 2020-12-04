За останню добу на коронавірус у світі захворіли майже 685 тис. людей. Загальна кількість інфікованих на 4 грудня, за даними Університету Джонса Хопкінса, сугнула 65 169 904.
Внаслідок ускладнень померло 1 505 527 пацієнтів.
А одужали – 41 887 925 хворих.
Країни, де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 14 124 678;
- Індія – 9 534 964;
- Бразилія – 6 487 084;
- Росія – 2 354 934;
- Франція – 2 310 271.
У Великій Британії, Іспанії та Італії зараз майже однакова кількість інфікованих – вони посідають шосте, сьоме і восьме місця.
А Україна знаходиться на 17 місці – між Південною Африкою та Туреччиною.
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Де найбільше летальних випадків від Covid-19:
- США – 276 157;
- Бразилія – 175 270;
- Індія – 138 648;
- Мексика – 108 173;
- Велика Британія – 60 210.
Коронавірус у світі 3 грудня
Станом на 3 січня коронавірус у світі підтвердили у 64 447 657 жителів планети.
1 499 346 з них – померли від ускладнень, викликаних Covid-19.
А одужали з початку епідемії 41 451 795 людей.