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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

США скасували п’ять програм культурних обмінів з Китаєм: причина скандалу

Державний департамент США скасував п’ять програм культурних обмінів з Китайською Народною Республікою (КНР).

Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, передає офіційний сайт керівництва США.

Серед них:

  • програма дружби;
  • обмін керівниками;
  • освітня поїздка в Китай для політиків;
  • транстихоокеанська програма обміну;
  • гонконзька культурна програма.

Такі взаємовигідні програми дають можливість держслужбовцям Америки подорожувати за кошти іншої країни на законодавчому рівні.

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Вони забезпечують контрольований доступ до посадових осіб Китайської Народної Республіки.

– США вітають обмін культурними програмами з КНР, але односторонні програми – не взаємовигідні, – повідомляють в публікації.

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США ввели санкції проти чиновників Китаю

Сполучені Штати ввели візові обмеження щодо низки чиновників Китаю. Їх підозрюють у погрозах різним людям, які не розділяють політику Пекіна.

Зокрема, санкції були введені проти посадових осіб департаменту Єдиного фронту Китаю.

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