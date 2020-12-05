Державний департамент США скасував п’ять програм культурних обмінів з Китайською Народною Республікою (КНР).

Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, передає офіційний сайт керівництва США.

Серед них:

програма дружби;

обмін керівниками;

освітня поїздка в Китай для політиків;

транстихоокеанська програма обміну;

гонконзька культурна програма.

Такі взаємовигідні програми дають можливість держслужбовцям Америки подорожувати за кошти іншої країни на законодавчому рівні.

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Вони забезпечують контрольований доступ до посадових осіб Китайської Народної Республіки.

– США вітають обмін культурними програмами з КНР, але односторонні програми – не взаємовигідні, – повідомляють в публікації.

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