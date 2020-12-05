Державний департамент США скасував п’ять програм культурних обмінів з Китайською Народною Республікою (КНР).
Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео, передає офіційний сайт керівництва США.
Серед них:
- програма дружби;
- обмін керівниками;
- освітня поїздка в Китай для політиків;
- транстихоокеанська програма обміну;
- гонконзька культурна програма.
Такі взаємовигідні програми дають можливість держслужбовцям Америки подорожувати за кошти іншої країни на законодавчому рівні.
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Вони забезпечують контрольований доступ до посадових осіб Китайської Народної Республіки.
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– США вітають обмін культурними програмами з КНР, але односторонні програми – не взаємовигідні, – повідомляють в публікації.
США ввели санкції проти чиновників Китаю
Сполучені Штати ввели візові обмеження щодо низки чиновників Китаю. Їх підозрюють у погрозах різним людям, які не розділяють політику Пекіна.
Зокрема, санкції були введені проти посадових осіб департаменту Єдиного фронту Китаю.