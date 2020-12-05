Станом на ранок 5 грудня у світі зареєстрували 66 231 472 випадки коронавірусу.

За весь період пандемії померли 1 524 473 пацієнти, 45 812 972 особи одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу вже майже тиждень Україна займає 17 місце – між Туреччиною та Південною Африкою, вище якої – Перу.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 14 772 535;

Індія – 9 608 418;

Бразилія – 6 534 951;

Росія – 2 402 949;

Франція – 2 268 552.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

США – 285 550;

Бразилія – 175 981 ;

Індія – 139 736;

Мексика – 108 863;

Велика Британія – 60 617.

Згідно зі світовою статистикою, Україна входить в топ-10 країн Європи, де зареєстровано найбільшу кількість випадків коронавірусу.

Очолює список Франція, а далі йдуть Іспанія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща, Україна, Бельгія, Нідерланди та Чехія.

Коронавірус в Україні

У суботу, 5 грудня, коронавірус в Україні виявили ще у 13 825 пацієнтів, загальна кількість складає понад 800 тис. випадків Covid-19.

Цього дня кількість пацієнтів, що побороли коронавірус за минулу добу перевищила кількість нових випадків майже на 1 тис.

Детальніше про коронавірусну ситуацію в українських областях – на Фактах ICTV.

Джерело: Worldometers