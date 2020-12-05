Станом на ранок 5 грудня у світі зареєстрували 66 231 472 випадки коронавірусу.
За весь період пандемії померли 1 524 473 пацієнти, 45 812 972 особи одужали.
У світовому рейтингу поширення коронавірусу вже майже тиждень Україна займає 17 місце – між Туреччиною та Південною Африкою, вище якої – Перу.
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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 14 772 535;
- Індія – 9 608 418;
- Бразилія – 6 534 951;
- Росія – 2 402 949;
- Франція – 2 268 552.
Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:
- США – 285 550;
- Бразилія – 175 981 ;
- Індія – 139 736;
- Мексика – 108 863;
- Велика Британія – 60 617.
Згідно зі світовою статистикою, Україна входить в топ-10 країн Європи, де зареєстровано найбільшу кількість випадків коронавірусу.
Очолює список Франція, а далі йдуть Іспанія, Велика Британія, Італія, Німеччина, Польща, Україна, Бельгія, Нідерланди та Чехія.
Коронавірус в Україні
У суботу, 5 грудня, коронавірус в Україні виявили ще у 13 825 пацієнтів, загальна кількість складає понад 800 тис. випадків Covid-19.
Цього дня кількість пацієнтів, що побороли коронавірус за минулу добу перевищила кількість нових випадків майже на 1 тис.
Детальніше про коронавірусну ситуацію в українських областях – на Фактах ICTV.
Джерело: Worldometers