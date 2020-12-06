Кількість виявлених інфікувань Covid-19 у світі від початку пандемії сягнула на 8.30 за Києвом 66 540 034, збільшившись за минулу добу на більш ніж 641 тис.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 528 868 осіб. Одужали 42 789 879 людей.

Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 14 581 337 випадків Covid-19.

На сьогоднішній день 281 186 осіб померли в цій країні після позитивного результату тесту на коронавірус.

У список країн з 5 млн і більше заражень Covid-19 входять також Індія (9 644 222) і Бразилія (6 577 177).

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Коронавірус у світі – докладно

У Південній Кореї зареєстровано найбільшу кількість випадків зараження Covid-19, ніж на будь-якому іншому етапі пандемії. У неділю Південна Корея повідомила про 599 місцевих і 32 завезених випадків.

У суботу США посіли друге місце за кількістю людей, госпіталізованих з Covid-19. Вчора було 101 190 госпіталізацій, що на 86 менше, ніж у п’ятницю, коли було зафіксовано 101 276 госпіталізацій.

4 грудня: 101 276;

5 грудня: 101 190;

3 грудня: 100 667;

2 грудня: 100 226;

1 грудня: 98 691.

Крім того, в США четвертий день поспіль зареєстровано понад 200 тис. нових випадків захворювання Covid-19.