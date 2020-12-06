У Британії анонсували старт вакцинації від Covid-19 – дата

У Великій Британії оголосили про старт вакцинації від коронавірусу 8 грудня.

Вакцина буде доступна у лікарнях, а запаси розподілятимуть у медичних клініках.

За попередніми даними, у країні будуть доступні близько 800 тис. доз.

Перша партія очікується уже у вівторок, 8 грудня. Перші у черзі на неї це люди похилого віку після 80 років, медичні працівники та мешканці будинків літніх людей.

Читайте: Вакцинація не означає викорінення коронавірусу – ВООЗ

Британія дала дозвіл на екстрене використання вакцини, розробленої Pfizer і BioNTech.

Загалом країна замовила 40 мільйонів доз. Цього буде достатньо, аби вакцинували третину населення.

Станом на 6 грудня У Великій Британії зафіксували понад 1,7 мільйона інфікованих.

Вакцина від коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вакцина проти Covid-19 буде в Україні в березні-квітні 2021 року.

Крім того, Україна на фінальній стадії домовленостей щодо вакцини з компанією Pfizer. Її постачання очікується на початку другого кварталу 2021 року. Всі закупівлі проводитимуться через державне підприємство Медичні закупівлі України.