Ситуація з коронавірусом в Україні поки стабільна, кілька днів поспіль спостерігається незначне зниження показників захворюваності. Станом на 6 грудня – 11 590 нових випадків інфікування за добу, а загалом 813 306 українців перехворіли чи хворіють.

Нині Україна знаходиться на 16 місці у світі за кількістю інфікованих – між Перу та Південною Африкою. Щоправда, статистика Університету Джонса Хопкінса відрізняється від даних МОЗ. За його інформацією, Covid-19 заразилися уже 834 913 жителів країни.

Загалом в Україні померли від ускладнень 13 588 пацієнтів та 418 581 – одужав.

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Київ уже кілька днів тримається у лідерах за кількістю нових випадків. Сьогодні додалося ще 1 518 киян. Трохи менше в Одеській та Запорізькій областях – 1 002 та 817 відповідно.

Коронавірус у світі 6 грудня

Станом на 6 грудня кількість інфікованих коронавірусом у світі сягнула 66 540 034.

Епіцентром вірусу залишаються США – тут уже понад 14,5 млн людей заразилися Covid-19. Червертий день поспіль у країні реєструють понад 200 тис. нових випадків захворювання.

Саме тому президент США Дональд Трамп заявив, що вакцинація населення розпочнеться вже наступного тижня.

А в Аргентині ввели податок для багатих, які мають оплатити заходи з боротьби з коронавірусом.

Новий податок торкнеться близько 12 тис. бізнесменів, які мають статки в розмірі понад 200 млн песо ($2,5 млн). Вони будуть платити прогресивну ставку до 3,5% за багатство в Аргентині та до 5,25% за те майно, що за межами країни.