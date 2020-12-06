Тисячі протестувальників вийшли на вулиці столиці Молдови Кишинева з вимогою відставки уряду та дострокових парламентських виборів.

6 грудня демонстранти зібралися на площі перед будівлею парламенту в Кишиневі, викрикуючи гасла типу “Ми – люди!”

Виступаючи на мітингу 6 грудня, новообраний президент Майя Санду повторила свій заклик до уряду прем’єр-міністра Іона Кіку подати у відставку та провести позачергові парламентські вибори.

– Ігор Додон не хоче визнати свою поразку. Він хоче підпалити країну, спровокувати хаос, занурити Молдову в міжнародну ізоляцію, – сказала Санду натовпу.

Акція протесту в Кишиневі завершилася ухваленням резолюції з вимогою відставки уряду.

И нет никаких майданов и споров про зарубежных кукловодов. Просто Молдова выбрала антикоррупционного демократа, которая начала пахать на благо страны https://t.co/YCtKjcSURl — Finik (@_Finik) December 6, 2020

Причина акції протесту

Санду, яка виступає за тісніші зв’язки з ЄС, зібрала мітинг після того, як депутати ухвалили закон про передачу контролю за Службою інформації та безпеки країни від президента до парламенту.

Кілька тисяч людей 3 грудня виступили проти такого кроку.

Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу.

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Перемога Санду на виборах

Санду стала президентом Молдови, перемігши підтримуваного Росією чинного президента Ігоря Додона на виборах минулого місяця.

Очікується, що Конституційний суд офіційно підтвердить її перемогу на виборах 10 грудня, а інавгурація запланована на два тижні пізніше.

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