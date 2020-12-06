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Факти / Світ
Віталій Плахта |

Відставка уряду: тисячі прихильників Санду протестували в центрі Кишинева

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці столиці Молдови Кишинева з вимогою відставки уряду та дострокових парламентських виборів.

6 грудня демонстранти зібралися на площі перед будівлею парламенту в Кишиневі, викрикуючи гасла типу “Ми – люди!”

Виступаючи на мітингу 6 грудня, новообраний президент Майя Санду повторила свій заклик до уряду прем’єр-міністра Іона Кіку подати у відставку та провести позачергові парламентські вибори.

– Ігор Додон не хоче визнати свою поразку. Він хоче підпалити країну, спровокувати хаос, занурити Молдову в міжнародну ізоляцію, – сказала Санду натовпу.

Акція протесту в Кишиневі завершилася ухваленням резолюції з вимогою відставки уряду.

Причина акції протесту

Санду, яка виступає за тісніші зв’язки з ЄС, зібрала мітинг після того, як депутати ухвалили закон про передачу контролю за Службою інформації та безпеки країни від президента до парламенту.

Кілька тисяч людей 3 грудня виступили проти такого кроку.

Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу.

Читайте: Парламент Молдови хоче позбавити новообраного президента повноважень

Перемога Санду на виборах

Санду стала президентом Молдови, перемігши підтримуваного Росією чинного президента Ігоря Додона на виборах минулого місяця.

Очікується, що Конституційний суд офіційно підтвердить її перемогу на виборах 10 грудня, а інавгурація запланована на два тижні пізніше.

Фото: скріншот

Джерело: Радіо Свобода

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