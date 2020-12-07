Обраний президент США Джо Байден планує призначити генпрокурора Каліфорнії Хав’єра Бесерра міністром охорони здоров’я і соціальних служб.

Раніше його розглядали кандидатом на пост генерального прокурора США.

Бесерр більше цікавився питаннями кримінального правосуддя, імміграційної та податкової політики, і довгий час його вважали кандидатом на пост генерального прокурора.

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Байден ухвалив рішення щодо Бесерра протягом останніх кількох днів.

Нова прес-служба США

Джо Байден представив команду Білого дому зі зв’язків з громадськістю. Уперше в історії всі ключові пости займуть жінки.

Посаду речниці Білого дому займе Дженніфер Псакі. Вона була представником Держдепартаменту, коли Барак Обама був президентом США.