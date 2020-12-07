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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Через пандемію Covid-19 Lufthansa звільняє майже 50 тис. співробітників

Німецький авіаперевізник Lufthansa до кінця 2020 року звільнить 29 тис. співробітників. Крім цього, через скорочення ще 20 тис. людей залишаться без роботи за кордоном.

Тому штат Lufthansa скоротиться до 109 тис. працівників. Разом з тим у 2021 році Lufthansa планує продовжити скорочувати штат і звільнити ще 10 тис. співробітників у Німеччині.

Такі масові звільнення стали наслідком пандемії коронавірусу, під час якої різко впав попит на пасажирські перевезення по всьому світу.

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Карантин в Україні також вніс свої корективи у багато сфер життя. Статус безробітних отримали понад 427 тис., загалом зареєстровано півмільйона людей. Водночас зменшилась кількість вакансій – майже на 40%.

Найбільше людей звільнилися зі сфери обслуговування і торгівлі – понад 22%.

Джерело: Deutsche Welle

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