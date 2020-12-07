Жінки 2020 року за версією Financial Times

Британське міжнародне видання Financial Times опублікувало список найвпливовіших жінок 2020 року.

У топ-12 потрапили лідер білоруського народу Світлана Тихановська, видатна суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, яка нещодавно померла, та співачка Тейлор Свіфт.

Загалом видання обрало 12 найвпливовіших жінок:

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн;

Співзасновниця німецької компанії BioNTech, яка разом з Pfizer розробила вакцину від Covid-19, Езлем Тюречі;

Віце-президент 46-го президента США Джо Байдена Камала Гарріс;

Білоруський національний лідер Світлана Тихановська;

Американський політик Стейсі Абрамс;

Президент Тайваню Цай Інвень;

Канцлер Німеччини Ангела Меркель;

Суддя Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург;

Депутат Палати представників США Александрія Окасіо-Кортес;

Міністр охорони здоров’я індійського штату Керали К. К.Шайлая;

Американська співачка Тейлор Свіфт, яка своєю творчістю протистоїть нерівності.

100 найвпливовіших людей

Журнал TIME опублікував щорічний список 100 найвпливовіших людей у світі. Їх розділили за категоріями – Титани, Новатори, Діячі мистецтва, Лідери та Кумири. Учасники списку не ранжовані.

Номер TIME зі списком топ-100 впливових людей має вісім обкладинок в усьому світі, кожна з яких присвячена видатній персоні.

На обкладинках красуються: директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, репер The Weeknd, генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї, медсестра Емі О’Салліван, актриса Гебріель Юніон, баскетболіст Дуейн Вейд, реперша Megan Thee Stallion, президент Тайваню Цай Інвень, засновниці руху #BlackLivesMatter Алісія Гарза, Патрісс Каллорс, Опал Тометі.