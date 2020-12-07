Станом на 06.30 понеділка, 7 грудня, кількість інфікованих у всьому світі сягнула 67 027 78 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

Від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, померли 1 535 492 осіб, вилікувалися більше 43 062 006.

За кількістю інфікованих і жертв інфекції лідирують США, де від початку поширення вірусу зафіксовано 14 754 719 випадків зараження, 282 254 смерті.

У список країн з 5 млн і більше заражень Covid-19 входять також Індія (9 644 222) і Бразилія (6 603 540).

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Коронавірус у світі – докладно

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані здав позитивний тест на коронавірус.

– Одужуй швидше, Руді, ми продовжимо, – написав Дональд Трамп у Twitter у неділю.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Італії зафіксовано загалом 60 078 випадків смерті від Covid-19 після того, як у країні зареєстрували ще 564 летальних випадки в неділю.

Представники органів охорони здоров’я Великої Британії очікують, що до кінця грудня в країні буде доступно до 4 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech.

8 грудня у Великій Британії вже почнуть вакцинацію.