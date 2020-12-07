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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Німеччина витратить на вакцину проти коронавірусу €6 млрд

Уряд Німеччини планує витратити до €6 млрд на вакцинацію проти коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Єнс Шпан зазначив, що витрати на ліки, станції для вакцинації та цифрові інструменти становитимуть €5-6 млрд. До того ж, країна, найімовірніше, витратить близько €20 млрд на підтримку ресторанів та кафе, які були зачинені під час карантину.

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Раніше він повідомляв, що масова вакцинація розпочнеться в Німеччині до літа наступного року. Щеплення проти коронавірусу буде безкоштовним та добровільним.

Вакцина від коронавірусу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна не залишиться у кінці світової черги на вакцину від коронавірусу завдяки тому, що є учасником міжнародної програми Covax, і дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до препарату першими.

Джерело: Bloomberg

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