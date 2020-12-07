Коронавірус у світі не відступає, а кількість хворих зростає. За даними американського університету Джонса Гопкінса, станом на 7 грудня кількість інфікованих у всьому світі сягнула 67 млн осіб. Від ускладнень, які спричинила хвороба, померли 1,5 млн осіб, більше як 43 млн одужали.

Вперше в Україні з серпня зафіксували зменшення кількості хворих. За добу – 8 641 новий випадок зараження. Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 821 947 людей. За добу померли 145 людей, одужали – 5 123.

Коронавірус у світі

За кількістю інфікованих і жертв інфекції лідирують США (14 млн випадків зараження), Індія (9,6 млн) та Бразилія (6,6 млн).

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Італії загалом зафіксували 60 тис. випадків смерті від Covid-19.

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У Великій Британії очікують, що до кінця грудня в країні буде доступно до 4 млн доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Уряд Німеччини планує витратити до €6 млрд на вакцинацію проти коронавірусу. До того ж країна, найімовірніше, витратить близько €20 млрд на підтримку ресторанів та кафе, які були зачинені під час карантину.

В Австрії після тритижневого локдауну 7 грудня знову запрацювали всі магазини, перукарні, скасовується обмеження пересування у денний час, проте залишається в силі комендантська година з 20.00 до 6.00.

Ціни на нафту знижуються через посилення заходів боротьби з поширенням коронавірусу, включаючи нові обмеження в США та інших країнах світу. Вартість лютневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $49,08 за барель, що на $0,17 (0,35%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Коронавірус в Україні

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на селекторній нараді під головуванням глави держави зазначив, що в Україні з листопада додатково збільшили на 15 тис. кількість ліжок з підведеним киснем.

Також минулого тижня МОЗ придбало 66 тис. тестів на антиген, а до кінця року закуплять ще 1,3 млн.

Київ розпочав готувати логістичну базу для приймання вакцини від коронавірусу. За словами міського голови Віталія Кличка, місто готове придбати додаткове обладнання та провести навчання для медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу.

Одразу, коли вакцина з’явиться в Україні, столиця буде готова розпочати вакцинацію.

Кулеба про доступ України до вакцини від Covid-19

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не залишиться у кінці світової черги на вакцину від коронавірусу завдяки участі у міжнародній програмі Covax і дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до препарату першими.

Він зазначив, що наразі зарано говорити про конкретні кроки, адже кілька тижнів тому тільки почали говорити про ефективність певних вакцин.