В Індії через невідому хворобу масово госпіталізували понад 200 людей

На півдні Індії у штаті Андхра-Прадеш через невідому хворобу щонайменше одна людина померла, ще 227 хворих госпіталізували.

Лікарі говорять, що у пацієнтів широкий спектр симптомів – від нудоти до нападів і втрати свідомості.

– Хворі люди, особливо діти, раптово почали блювати після скарг на те, що в них сверблять очі. Деякі з них знепритомніли або перенесли низку нападів, – розповів один з медпрацівників державної лікарні.

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Відомо, що 70 пацієнтів виписали з лікарень, ще 157 намагаються вилікувати. Головний міністр штату Джаганмохан Редді повідомив, що до міста Елур відправили спеціальні медичні бригади для розслідування причини хвороби.

Штат Андхра-Прадеш був одним з найбільш постраждалих від коронавірусу – на Covid-19 тут захворіли 800 тис. людей. Але міністр охорони здоров’я штату заявив, що всі пацієнти отримали негативний тест на коронавірус.

Також як причину захворювання виключили забруднення води або повітря.

Згідно зі статистикою поширення коронавірусу у світі, станом на 7 грудня Індія наразі перебуває на другому місці за кількості хворих – Covid-19 тут інфікувалися 9 644 222 людини.

За кількістю інфікованих і жертв інфекції лідирують США, де від початку поширення вірусу зафіксовано 14 754 719 випадків зараження та 282 254 смерті.