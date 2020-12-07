В Японії роботи Panasonic доставлятимуть товари людям

Японська компанія Panasonic розпочне тестувати доставку за допомогою роботів. У лютому автономні роботи поблизу Токіо привозитимуть людям товари. Максимальна швидкість таких пристроїв – 4 км/год.

Перший етап тестувань уже стартував в грудні. Panasonic вивів роботів на дороги загального користування. Вони можуть самостійно долати перешкоди, однак у них є також функція дистанційного керування. Тобто за складних ситуацій їм допомагатимуть оператори.

Під час другого етапу випробовувань роботи доставлятимуть людям товари, придбані в інтернеті. Таку ініціативу створили для того, щоб мінімізувати контакти між людьми під час пандемії коронавірусу.

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У Європі роботи дезінфікуватимуть лікарні

Європейський Союз закупив 200 роботів, які дезінфікуватимуть лікарні. За допомогою ультрафіолетових променів вони знищуватимуть віруси та бактерії у палатах. Загальна вартість таких пристроїв – €12.

Джерело: Kyodo News