Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma повідомила, що під час тестувань вакцини Sinovac від коронавірусу, її ефективність досягла 97%.

Про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван. Він зазначив, що проміжні випробування виявилися успішними.

– Наша група клінічних випробувань протягом одного місяця виявила, що проміжні дані показують 97% ефективності вакцини, – заявив Сетіаван.

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У компанії не зазначили, скільки учасників заразилися під час випробувань. Загалом у тестуванні вакцини взяли участь 1 600 людей.

Представники Bio Farma додали, що вони будуть чекати повних результатів. Агентство з контролю за продуктами і ліками Індонезії може видати дозвіл на застосування вакцини вже в кінці січня.

Британія розпочала вакцинацію від Covid-19

Велика Британія 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан. Вона отримала вакцину від Covid-19 в університетській лікарні Ковентрі.

Джерело: theSundaily