Першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.

Вона отримала вакцину від Covid-19 в університетській лікарні Ковентрі.

– Це найкращий подарунок на день народження, який я могла б побажати, бо це означає, що я нарешті можу провести час з сім’єю і друзями в Новому році, — зазначила Маргарет.

Велика Британія 8 грудня розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Це перша країна, яка почала застосовувати вакцину від компаній Pfizer та BioNTech.

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Першими у Великій Британії вакцинуватимуть людей старше 80 років та медичний персонал. Ця програма спрямована на захист найбільш вразливих верств населення.

Вакцина проти коронавірусу американського фармгіганта Pfizer та німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала найбільшу ефективність, а саме 95%.

У Великій Британії планується провести 50 млн доз цієї вакцини до кінця 2020 року.

Вакцина від коронавірусу в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін питання постачання вакцини від коронавірусу до країни.

За словами Степанова, Україна має угоди на постачання вакцини, але це не гарантує отримання рятівної речовини найближчим часом.

Джерело: BBC