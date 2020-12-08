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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Екс-президенту Франції Саркозі загрожує чотири роки в’язниці

Прокуратура в Парижі вимагає засудити екс-президента Франції Ніколя Саркозі, якого звинувачують в корупції, до чотирьох років в’язниці, два з яких – умовно.

Такий самий термін вона вимагає для двох інших фігурантів справи – друга і адвоката Саркозі Тьєррі Герцога і колишнього судді Жильбера Азіберта.

65-річного Саркозі та його адвоката звинувачують у спробах запропонувати Азіберту роботу в Монако в обмін на інформацію про розслідування незаконного фінансування його виборчої кампанії в 2007 році.

Для переговорів вони використовували спеціальний секретний мобільний зв’язок.

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Саркозі заперечує, що намагався надати допомогу Азіберу, а той ніколи не отримував посаду в Монако.

Кримінальну справу відкрили у 2012 році, проте потім розслідування призупинили, а в 2016 – відновили.

Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.

Джерело: Le Parisien

Фото: Dreamstime

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