Вакцина проти коронавірусу позитивно відобразиться на стані світової економіки і допоможе подолати кризу.

У Міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings очікують відновлення світової економіки з середини 2021 року.

– Відновлення світової економіки проходитиме складніше, ніж очікувалося, оскільки друга хвиля коронавірусу спровокувала нові обмеження, але інформація про вакцини позитивна для економічних перспектив на наступні два роки, – уточнив головний економіст Fitch Ratings Браян Коултон.

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Фахівці агентства очікують, що світовий ВВП впаде у 2020 році на 3,7%, у вересні прогноз був 4,4%. Водночас вони очікують, що у 2021 році варто чекати зростання світової економіки до 5,3%, раніше прогнозувалося – до 5,2%.

У 2022 року, за інформацією Fitch, зростання буде до 4%, раніше вони називали показник – до 3,6%.

ВВП України у 2021 році

Пандемія коронавірусу негативно позначиться на ВВП України.

Очікується падіння на 3% у першому кварталі 2021 року.

Детальніше про вплив коронавірусу на економіку України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Fitch Ratings