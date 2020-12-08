Принц Гаррі та Меган Маркл планують створити власну премію, якою нагороджуватимуть приватних осіб, благодійні організації та компанії за заслуги в різних сферах життєдіяльності.

Герцог і герцогиня Сассекські вже подали відповідні документи. Ця премія конкуруватиме з королівськими нагородами Королеви Великої Бритонії, які вручаються за видатні досягнення у сферах науки, культури, політики та мистецтва.

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Меган Маркл та принц Гаррі хочуть відзначати приватних осіб, організації та компанії за досягнення у сфері благодійності, освіти, науки, літератури, расової справедливості, гендерної рівності, охорони довкілля, розширення прав і можливостей молоді, здоров’я і психічного здоров’я.

Нагородження здійснюватиметься фондом герцогів Сассекських Duke and Duchess’s Archewell Foundation.

Наразі юристи відомого подружжя працюють над реєстрацією нагороди, оскільки попередню заяву було відхилено владою США.

Контракт з Netflix

Принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт з Netflix на декілька років. Гаррі та Меган заснували продюсерську компанію, яка вироблятиме фільми та серіали для ексклюзивного показу на Netflix.

Netflix вже випустив їхній документальний фільм про паралімпійські ігри Фенікс, що піднімається (Rising Phoenix), де у кадрі з’являється принц Гаррі. Також пара має у своєму арсеналі анімаційний серіал, який орієнтований на жінок.