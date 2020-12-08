Китай видалив понад 100 додатків у рамках очищення інтернету

У Китаї видалили 105 різних додатків, зокрема і програму американської туристичної фірми TripAdvisor Inc, у рамках нової кампанії з очищення інтернету від контенту, який пов’язаний з порнографією, проституцією, азартними іграми та насильством.

Адміністрація кіберпростору КНР повідомила, що усі видалені додатки порушували один або декілька з трьох законів, не надавши пояснень та подробиць щодо правопорушень.

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Також китайська влада заявила, що така кампанія розпочалася через негативну реакцію громадськості на контент, який вважається образливим.

У КНР заявили, що продовжуватимуть регулювати додатки і своєчасно видаляти ті, які порушують закон.

Скасування культурних програм з КНР

Державний департамент США скасував п’ять програм культурних обмінів з Китаєм (КНР). Серед них програми дружби, обміну керівництвом, освітня поїздка політиків, гонконзька культурна програма.