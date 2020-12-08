В зоопарку Барселони у чотирьох левів виявили коронавірус.

Це вже другий відомий випадок, коли великі тварини з родини котячих інфікувались Сovid-19.

Три самки на ім’я Зала, Німа та Ран Ран, а також самець Кіумбе були протестовані на наявність вірусу, після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми хвороби.

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Двоє співробітників зоопарку також отримали позитивний результат тесту. Наразі влада розслідує, як могли заразитися леви.

– Левам була надана ветеринарна допомога. Наразі вони отримують протизапальне лікування та перебувають під ретельним наглядом. Тварини відреагували добре, – заявили у зоопарку Барселони.

Чотирирічний самець і самки, яким виповнилося 16 років, не контактували з іншими тваринами в зоопарку, який залишається відкритим для відвідувачів.

Ветеринарна служба Барселони зв’язалася з колегами із зоопарку Бронкса в Нью-Йорку, де у квітні у чотирьох тигрів і левів виявили коронавірус. Це був перший зоопарк, де великі тварини з родини котячих заразилися. Усі вони одужали.

Хворі норки на коронавірус

У Данії хочуть перепоховати норок, яких вбили через коронавірус, тому що їхні могили можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Парламентарі побоюються, що така кількість мертвих тіл, близько 10 тис. тонн у двох величезних могилах, може отруїти ґрунт і ґрунтові води.