Папа Римський Франциск проголосив 2021-й особливим, назвавши його роком святого Йосипа, і пообіцяв вірянам спеціальну індульгенцію через пандемією коронавірусу.
Період триватиме з 8 грудня 2020-го до 8 грудня 2021 року. Рішення ухвалили через значну дату – 150-річчя проголошення святого Йосипа покровителем Вселенської церкви.
В особливий рік Апостольська пенітенціарія видала указ про надання спеціальних індульгенцій.
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Кожен вірянин цього року матиме можливість присвятити себе молитві і добрим справам, а також отримати відпущення гріхів. Індульгенція надаватиметься під час сповіді, причастя і молитви.
Особливе рішення пов’язане з тим, що у період пандемії коронавірусу люди змушені перебувати на самоізоляції.
Папа Римський розкритикував порушників карантину
Папа Римський Франциск розкритикував тих, хто не носить маски.
Крім того, під критику потрапили і учасники антикарантинних мітингів.
Детальніше про реакцію Папи Римського на пандемію коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: vaticannews