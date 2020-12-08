Папа Римський Франциск проголосив 2021-й особливим, назвавши його роком святого Йосипа, і пообіцяв вірянам спеціальну індульгенцію через пандемією коронавірусу.

Період триватиме з 8 грудня 2020-го до 8 грудня 2021 року. Рішення ухвалили через значну дату – 150-річчя проголошення святого Йосипа покровителем Вселенської церкви.

В особливий рік Апостольська пенітенціарія видала указ про надання спеціальних індульгенцій.

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Кожен вірянин цього року матиме можливість присвятити себе молитві і добрим справам, а також отримати відпущення гріхів. Індульгенція надаватиметься під час сповіді, причастя і молитви.

Особливе рішення пов’язане з тим, що у період пандемії коронавірусу люди змушені перебувати на самоізоляції.

Папа Римський розкритикував порушників карантину

Папа Римський Франциск розкритикував тих, хто не носить маски.

Крім того, під критику потрапили і учасники антикарантинних мітингів.

Детальніше про реакцію Папи Римського на пандемію коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: vaticannews