Станом на 06.30 вівторка, 8 грудня, кількість інфікованих у всьому світі сягнула 67 559 804, з яких понад 530 тис. за останню добу.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

Від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, померли 1 543 803 особи, вилікувалися 47 023 575 пацієнтів.

За кількістю інфікованих і жертв інфекції лідирують США, де від початку поширення вірусу зафіксовано 15 369 046 випадків зараження та 290 тис. летальних історій.

У список країн з 5 млн і більше заражень Covid-19 входять також Індія (9 703 908) і Бразилія (6 628 065).

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Коронавірус у світі – докладно

У Великій Британії у вівторок починають масове використання вакцини, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech. Першими вакцину отримають постояльці будинків престарілих і співробітники цих закладів. Крім того, пріоритет віддається медперсоналу і літнім людям старше 80 років.

В Англії вибрали 50 лікарень, яким буде відведено провідну роль для вакцинації. У Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії також обрані спеціалізовані пункти з цією метою.

Президент США Дональд Трамп має намір підписати виконавчий указ, згідно з яким вакцину від коронавірусу насамперед отримають американці, і лише потім її почнуть постачати в інші країни.

ВООЗ проти примусової вакцинації

Переконувати людей у корисності вакцинації проти коронавірусу Covid-19 було б вигідніше, ніж змушувати населення робити щеплення в обов’язковому порядку, заявила в понеділок директор відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з імунізації Кетрін О’Браєн.