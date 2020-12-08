Це ганьба: Трамп порівняв США з країнами третього світу

Президент США Дональд Трамп розкритикував проведення виборів наступного очільника Білого дому та порівняв це з ситуацією в країнах третього світу.
Він відзначив, що результати були “сфальсифіковані” й пообіцяв найближчим часом показати “багато важливого та цікавого”.
– Це ганьба для нашої країни. Це схоже на країну третього світу, ці бюлетені сиплються з усіх усюд із використанням пристроїв, які невідомо кому навіть належать, і про які ніхто нічого не знає, – заявив Трамп.
Коли буде інавгурація 46-го президента США
20-та поправка до Конституції, яку ратифікували у 1933 році, передбачає проведення інавгурації 20 січня 2021 року. З цього моменту й починається відлік чотирирічної каденції нового президента.
У цей день новообраний очільник Білого дому та його заступник виступають з промовою до всіх американців.
Відповідно до підрахованих голосів американців, 46 президентом США стане представник від Демократичної партії Джозеф Байден, а його колега Камала Гарріс стане першою в історії США жінкою віце-президентом.
Попередньо голоси Колегії виборників повинні розподілитися таким чином: Байден – 306 голосів, а республіканець Дональд Трамп – 232.
Джерело: CNN