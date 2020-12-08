У будівлі парламенту в Берліні невідомі надряпали свастику

Німецька поліція розпочала розслідування після того, як свастику виявили в будівлі парламенту в Берліні у неділю.
Нацистський символ було видряпано на двері ліфта в Будинку Якоба Кайзера, офісній будівлі для парламентаріїв поруч із Рейхстагом.
Місце з “неконституційним символом” у ліфті в адміністративній будівлі Бундестагу було тимчасово заклеєно, повідомив підтвердив представник парламенту.
Wtf … Bin heute ins Büro, in den Bundestag, um ein paar Sachen zu erledigen und irgendjemand hat das in die Aufzugstür geritzt #NazisimBundestag pic.twitter.com/ZNWqOWaCBG
— Alexander König (@AlexanderKnig) December 6, 2020
Заборона на свастику в Німеччині
У Німеччині демонстрація нацистської символіки заборонена – виняток зроблено лише для освітніх і художніх цілей.
Розміщення свастики в Німеччині карається позбавленням волі на строк до трьох років відповідно до кримінального кодексу країни.
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Атака на резиденцію Меркель
25 листопада в Берліні легковий автомобіль протаранив ворота резиденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Машина була розписана гаслами про припинення політики глобалізму в країні.
Фото: Alexander König