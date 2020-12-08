У будівлі парламенту в Берліні невідомі надряпали свастику

Німецька поліція розпочала розслідування після того, як свастику виявили ​​в будівлі парламенту в Берліні у неділю.

Нацистський символ було видряпано на двері ліфта в Будинку Якоба Кайзера, офісній будівлі для парламентаріїв поруч із Рейхстагом.

Місце з “неконституційним символом” у ліфті в адміністративній будівлі Бундестагу було тимчасово заклеєно, повідомив підтвердив представник парламенту.

Wtf … Bin heute ins Büro, in den Bundestag, um ein paar Sachen zu erledigen und irgendjemand hat das in die Aufzugstür geritzt #NazisimBundestag pic.twitter.com/ZNWqOWaCBG — Alexander König (@AlexanderKnig) December 6, 2020

Заборона на свастику в Німеччині

У Німеччині демонстрація нацистської символіки заборонена – виняток зроблено лише для освітніх і художніх цілей.

Розміщення свастики в Німеччині карається позбавленням волі на строк до трьох років відповідно до кримінального кодексу країни.

Читайте: Держдума РФ підтримала невизнання вини у масових розстрілах в Катині

Атака на резиденцію Меркель

25 листопада в Берліні легковий автомобіль протаранив ворота резиденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Машина була розписана гаслами про припинення політики глобалізму в країні.

Фото: Alexander König