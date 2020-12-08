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Факти / Світ
Віталій Плахта |

У будівлі парламенту в Берліні невідомі надряпали свастику

Німецька поліція розпочала розслідування після того, як свастику виявили ​​в будівлі парламенту в Берліні у неділю.

Нацистський символ було видряпано на двері ліфта в Будинку Якоба Кайзера, офісній будівлі для парламентаріїв поруч із Рейхстагом.

Місце з “неконституційним символом” у ліфті в адміністративній будівлі Бундестагу було тимчасово заклеєно, повідомив підтвердив представник парламенту.

Заборона на свастику в Німеччині

У Німеччині демонстрація нацистської символіки заборонена – виняток зроблено лише для освітніх і художніх цілей.

Розміщення свастики в Німеччині карається позбавленням волі на строк до трьох років відповідно до кримінального кодексу країни.

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Атака на резиденцію Меркель

25 листопада в Берліні легковий автомобіль протаранив ворота резиденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Машина була розписана гаслами про припинення політики глобалізму в країні.

Фото: Alexander König

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