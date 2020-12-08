У США підтвердили ефективність вакцини проти коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.
Таких висновків дійшли в Управлінні з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) країни після детального вивчення речовини.
Її ефективність після введення першої дози становить 82%, після другої – 95%, ефект досягається через тиждень після щеплення.
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Поки фахівці не можуть однозначно відповісти, чи втрачається ефект через три тижні після першої процедури. Під час вакцинації тяжкохворих пацієнтів ефективність була 88,9% навіть під час введення першої дози.
Вакцина проти коронавірусу
У світі розробили рятівну вакцину проти коронавірусу і вже розпочали вакцинувати людей.
У ВООЗ хоча і чекали на речовину, але вважають, що вона буде ефективною лише разом з дотриманням протиепідемічних заходів. Водночас в організації закликають не робити щеплення людям силоміць.
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Джерело: The Wall Street Journal