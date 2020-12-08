Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca показала ефективність у середньому на рівні 70%.
Фахівці Оксфордського університету і компанії-розробника завершили дослідження речовини.
Згідно з даними, вакцина ефективна на 62%, якщо хворий отримує дві повні дози речовини.
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Однак якщо людина спочатку отримує половину, а пізніше повну дозу, то ефективність зростає до 90%.
Вакцина проти коронавируса
Фахівці підтвердили ефективність вакцини проти коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.
Її ефективність становить 95%. Такий ефект досягається після другої вакцинації приблизно через тиждень після щеплення.
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Джерело: The Lancet, РБК-Україна