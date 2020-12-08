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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Вакцина проти Covid-19 від AstraZeneca ефективна на 70% – дослідження

Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca показала ефективність у середньому на рівні 70%.

Фахівці Оксфордського університету і компанії-розробника завершили дослідження речовини.

Згідно з даними, вакцина ефективна на 62%, якщо хворий отримує дві повні дози речовини.

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Однак якщо людина спочатку отримує половину, а пізніше повну дозу, то ефективність зростає до 90%.

Вакцина проти коронавируса

Фахівці підтвердили ефективність вакцини проти коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Її ефективність становить 95%. Такий ефект досягається після другої вакцинації приблизно через тиждень після щеплення.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Lancet, РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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