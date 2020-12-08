Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 8 грудня 2020

Коронавірус не відступає та уражує здоров’я людей у всьому світі. Компанії працюють над вакцинами, а країни впроваджують нові карантинні заходи, щоб зменшити поширення Covid-19.

Найголовніше серед новин про коронавірус за 8 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявлено 10 811 нових випадків COVID-19, а видужали – 12 860 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що насамперед від коронавірусу вакцинуватимуть людей, що у групі ризику. Це медичні працівники, освітяни, Нацполіція, люди страші 60 років та люди, які мають супутні захворювання.

Коронавірус у світі

Згідно з даними університету Джонса Гопкінса, станом на 8 грудня кількість інфікованих у всьому світі сягнула 67 559 804, з яких понад 530 тис. – за останню добу.

Від ускладнень, які спричинив коронавірус, померли 1 543 803 особи, вилікувалися 47 023 575 пацієнтів.

Найбільше хворих у США (15,3 млн випадків зараження), Індії (9,7 млн) та Бразилії (6,6 млн).

У Великій Британії 8 грудня розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан. Країна застосовує вакцину від компаній Pfizer та BioNTech.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Президент США Дональд Трамп хоче підписати виконавчий указ, згідно з яким вакцину від коронавірусу насамперед отримають американці, і лише потім її почнуть постачати в інші країни.

Південна Корея закупить вакцину проти коронавірусу для 44 млн осіб. Країна замовила 64 млн доз вакцин у чотирьох компаній – AstraZeneca Inc., Pfizer, Johnson&Johnson’s Janssen та Moderna.

Індонезійська фармацевтична компанія Bio Farma заявила, що проміжні дані щодо випробувань вакцини від Covid-19, виробленої китайською компанією Sinovac, показали ефективність препарату до 97%. Компанія все ще збирає дані про ефективність під час поточного випробування третьої фази.

ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не примушувати робити щеплення від Covid-19. Але уряди країн повинні працювати над тим, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації серед населення.