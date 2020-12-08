ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не примушувати робити щеплення від Covid-19. Але уряди країн повинні працювати над тим, щоб збільшити рівень довіри до вакцинації серед населення.

Таку думку висловила директор відділу ВООЗ з імунізації Кейт О’Брайан.

– Я не думаю, що ми припускаємо, що будь-які країни створять мандат на вакцинацію. Однак, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно або наполегливо рекомендується пройти вакцинацію, – зазначила вона.

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Водночас, на думку Кейт О’Брайан, рекомендувати вакцинуватись можуть медикам у відділеннях інтенсивної терапії.

Тим часом директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан додав, що люди повинні самостійно вирішувати, чи потрібно їм робити щеплення.

Напередодні гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявив, що вакцинація не означає викорінення коронавірусу.

За його словами, після появи вакцини проти коронавірусу і початку процесу вакцинації важливо, щоб люди продовжували дотримуватися протиепідемічних заходів.

Джерело: NBC