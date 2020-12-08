Я зробив все що міг: прем’єр-міністр Румунії подав у відставку

Прем’єр-міністр Румунії Людовик Орбан оголосив про свою відставку після того, як його Національна ліберальна партія програла на парламентських виборах.

За словами Орбана, він і його партія будуть намагатися сформувати нову коаліцію.

– Я зробив все що міг. Ми зробили все, що могли, – заявив він.

6 грудня Румунії пройшли парламентські вибори. Дві провідні політичні сили – опозиційна Соціал-демократична партія (PSD) та правляча Національна ліберальна партія (PNL) – набирали приблизно однакову кількість голосів. Явка становила 31,84% що є найнижчим показником з 1989 року.

Спостерігачі відзначають, що незалежно від цього жодній з партій не вдасться заручитися парламентською більшістю і доведеться формувати коаліційний уряд. При цьому Орбан після закриття виборчих дільниць висловив упевненість у тому, що його партія є переможцем цих виборів.

Виборці голосували за 136 сенаторів і 329 депутатів парламенту, вибираючи з 7 136 кандидатів.

Джерело: Romania Insider