У США планую прискорити розробку крилатих ракет наземного базування і розмістити їх не пізніше 2023 року.

Про це заявив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

Озброєння може з’явитися на території країн-союзників США у Європі. Також в країні хочуть доопрацювати концепцію взаємодії з НАТО.

Читайте: У США працюють над новою надпотужною зброєю

Такі плани в країні пояснюють тим, що Росія продовжує порушувати Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), а також активно розвиває сектор ядерної зброї. Вбачають загрозу в країні і з боку Китаю.

Протистояння США і РФ

Через порушення Росією ДРСМД США заявляли про готовність розмістити ракети середньої і малої дальності в Європі.

Такі заходи необхідні для стримування агресії РФ у цьому регіоні.

Детальніше про протистояння США і РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The National Institute for Public Policy