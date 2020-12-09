У США планую прискорити розробку крилатих ракет наземного базування і розмістити їх не пізніше 2023 року.
Про це заявив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.
Озброєння може з’явитися на території країн-союзників США у Європі. Також в країні хочуть доопрацювати концепцію взаємодії з НАТО.
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Такі плани в країні пояснюють тим, що Росія продовжує порушувати Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), а також активно розвиває сектор ядерної зброї. Вбачають загрозу в країні і з боку Китаю.
Протистояння США і РФ
Через порушення Росією ДРСМД США заявляли про готовність розмістити ракети середньої і малої дальності в Європі.
Такі заходи необхідні для стримування агресії РФ у цьому регіоні.
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