Шість вакцин проти коронавірусу можуть бути готові до використання у першому кварталі 2021 року.
Про це заявив американський бізнесмен, засновник Microsoft Білл Гейтс.
Він згадав речовини від шести компаній-виробників: Pfizer та BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson і Novavax.
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Водночас Гейтс нагадав про необхідність допомоги країнам, що розвиваються, в отриманні вакцини проти коронавірусу.
Прогноз Гейтса щодо пандемії
Білл Гейтс вважає, що світу вдасться подолати пандемію коронавірусу не раніше 2022 року.
Цьому сприятиме поява вакцин і масова вакцинація людей на планеті. У цьому питанні бізнесмен налаштований оптимістично.
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Джерело: CNBC