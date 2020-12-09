Шість вакцин проти коронавірусу можуть бути готові до використання у першому кварталі 2021 року.

Про це заявив американський бізнесмен, засновник Microsoft Білл Гейтс.

Він згадав речовини від шести компаній-виробників: Pfizer та BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson і Novavax.

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Водночас Гейтс нагадав про необхідність допомоги країнам, що розвиваються, в отриманні вакцини проти коронавірусу.

Прогноз Гейтса щодо пандемії

Білл Гейтс вважає, що світу вдасться подолати пандемію коронавірусу не раніше 2022 року.

Цьому сприятиме поява вакцин і масова вакцинація людей на планеті. У цьому питанні бізнесмен налаштований оптимістично.

Детальніше про прогнози щодо пандемії коронавірусу в світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNBC