Іран оголосив про початок випробування власної вакцини на людях, зазначивши, що тестування проводитимуть на добровольцях у три етапи.

– Почалися випробування на людях вакцини від коронавірусу вітчизняної розробки, за добровольцями спостерігатимуть протягом одного місяця для вивчення результатів, – заявив представник Організації з контролю за продовольством і ліками Кіянуш Джаханпур.

Він зазначив, що вакцинуватимуть добровольців у віці від 18 до 50 років із негативними тестами на коронавірус двічі. Після цього у них перевірять рівень антитіл та імунітету.

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Під час другого та третього етапів дослідження перевірять ще більше добровольців.

Вакцини проти коронавируса

Фахівці підтвердили ефективність вакцини проти коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Її ефективність становить 95%. Такий ефект досягається після другої вакцинації приблизно через тиждень після щеплення.

Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca показала ефективність у середньому на рівні 70%. Фахівці Оксфордського університету і компанії-розробника завершили дослідження речовини.

Згідно з даними, вакцина ефективна на 62%, якщо хворий отримує дві повні дози речовини.

Джерело: FNA