Іран оголосив про початок випробування власної вакцини на людях, зазначивши, що тестування проводитимуть на добровольцях у три етапи.
– Почалися випробування на людях вакцини від коронавірусу вітчизняної розробки, за добровольцями спостерігатимуть протягом одного місяця для вивчення результатів, – заявив представник Організації з контролю за продовольством і ліками Кіянуш Джаханпур.
Він зазначив, що вакцинуватимуть добровольців у віці від 18 до 50 років із негативними тестами на коронавірус двічі. Після цього у них перевірять рівень антитіл та імунітету.
Читайте: ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу
Під час другого та третього етапів дослідження перевірять ще більше добровольців.
Вакцини проти коронавируса
Фахівці підтвердили ефективність вакцини проти коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.
Її ефективність становить 95%. Такий ефект досягається після другої вакцинації приблизно через тиждень після щеплення.
Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca показала ефективність у середньому на рівні 70%. Фахівці Оксфордського університету і компанії-розробника завершили дослідження речовини.
Згідно з даними, вакцина ефективна на 62%, якщо хворий отримує дві повні дози речовини.
Джерело: FNA