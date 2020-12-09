Новообраний президент США Джо Байден розповів, як планує боротися з поширенням коронавірусу і поліпшити епідситуацію в країні у перші 100 днів свого перебування на посаді очільника.

Він наполягає на необхідності дотримання маскового режиму громадянами. Американці обов’язково мають носити захисні засоби у громадських місцях і транспорті.

Крім того, президент країни покладає великі надії на вакцину проти коронавірусу, яка має розпочати поширюватися у найкоротші терміни.

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Також Байден хоче повернути більшість американських школярів за парти. Водночас він уточнив, що не планує вирішити ситуацію з коронавірусом у США протягом 100 днів, а лише поліпшити її.

Заклик Байдена до носіння масок

Джой Байден закликав американців носити маски у перші 100 днів його президентства.

Такі заходи потрібні для поліпшення епідситуації.

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