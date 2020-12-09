Станом на 9 грудня у світі підтвердили понад 68,5 млн випадків коронавірусу.

За час пандемії від вірусу померло понад 1,5 млн осіб.

Одужало понад 47,4 млн хворих.

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Лідери за кількістю випадків Covid-19:

США – 15 591 709;

Індія – 9 735 975;

Бразилія – ​​6 675 915;

Росія – 2 515 009;

Франція – 2 309 621.

Де найбільше летальних випадків:

США – 293 398;

Бразилія – ​​178 184;

Індія – 141 398;

Мексика – 110 874;

Велика Британія – 62 033.

Країни, де найбільше тих, хто одужав:

Індія – 9 215 581;

США – 9 087 069;

Бразилія – ​​5 854 709;

Росія – 1 981 526;

Аргентина – 1 305 587.

Україна посідає у цьому антирейтингу 17 сходинку.

Карантин у світі

Через різдвяні та новорічні свята низка країн світу посилює карантин, серед них – частина штатів США, Німеччина, Італія.

Водночас світ перебуває на порозі вакцинації від коронавірусу – в США підтвердили ефективність вакцини від компанії Pfizer на 95%, а у Великій Британії від AstraZeneca – на 70%.

Коронавірус у світі 8 грудня

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 8 грудня, на планеті підтвердили понад 67,5 млн випадків інфікування коронавірусом.

Летальних випадків – понад 1,5 млн.

Одужало понад 47 млн ​​пацієнтів.