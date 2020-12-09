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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

На порозі вакцинації від Covid-19: коронавірус у світі 9 грудня

Станом на 9 грудня у світі підтвердили понад 68,5 млн випадків коронавірусу.

За час пандемії від вірусу померло понад 1,5 млн осіб.

Одужало понад 47,4 млн хворих.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Лідери за кількістю випадків Covid-19:

  • США – 15 591 709;
  • Індія – 9 735 975;
  • Бразилія – ​​6 675 915;
  • Росія – 2 515 009;
  • Франція – 2 309 621.

Де найбільше летальних випадків:

  • США – 293 398;
  • Бразилія – ​​178 184;
  • Індія – 141 398;
  • Мексика – 110 874;
  • Велика Британія – 62 033.

Країни, де найбільше тих, хто одужав:

  • Індія – 9 215 581;
  • США – 9 087 069;
  • Бразилія – ​​5 854 709;
  • Росія – 1 981 526;
  • Аргентина – 1 305 587.

Україна посідає у цьому антирейтингу 17 сходинку.

Карантин у світі

Через різдвяні та новорічні свята низка країн світу посилює карантин, серед них – частина штатів США, Німеччина, Італія.

Водночас світ перебуває на порозі вакцинації від коронавірусу – в США підтвердили ефективність вакцини від компанії Pfizer на 95%, а у Великій Британії від AstraZeneca – на 70%.

Коронавірус у світі 8 грудня

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 8 грудня, на планеті підтвердили понад 67,5 млн випадків інфікування коронавірусом.

Летальних випадків – понад 1,5 млн.

Одужало понад 47 млн ​​пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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