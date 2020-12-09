Станом на 9 грудня у світі підтвердили понад 68,5 млн випадків коронавірусу.
За час пандемії від вірусу померло понад 1,5 млн осіб.
Одужало понад 47,4 млн хворих.
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Лідери за кількістю випадків Covid-19:
- США – 15 591 709;
- Індія – 9 735 975;
- Бразилія – 6 675 915;
- Росія – 2 515 009;
- Франція – 2 309 621.
Де найбільше летальних випадків:
- США – 293 398;
- Бразилія – 178 184;
- Індія – 141 398;
- Мексика – 110 874;
- Велика Британія – 62 033.
Країни, де найбільше тих, хто одужав:
- Індія – 9 215 581;
- США – 9 087 069;
- Бразилія – 5 854 709;
- Росія – 1 981 526;
- Аргентина – 1 305 587.
Україна посідає у цьому антирейтингу 17 сходинку.
Карантин у світі
Через різдвяні та новорічні свята низка країн світу посилює карантин, серед них – частина штатів США, Німеччина, Італія.
Водночас світ перебуває на порозі вакцинації від коронавірусу – в США підтвердили ефективність вакцини від компанії Pfizer на 95%, а у Великій Британії від AstraZeneca – на 70%.
Коронавірус у світі 8 грудня
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі 8 грудня, на планеті підтвердили понад 67,5 млн випадків інфікування коронавірусом.
Летальних випадків – понад 1,5 млн.
Одужало понад 47 млн пацієнтів.