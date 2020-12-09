Перший випадок Covid-19 в Італії зафіксували ще у листопаді 2019 року

Перший випадок коронавірусу в Італії виявили насправді у листопаді 2019 року. До цього вважалося, що перше інфікування відбулося щонайменше на три місяці пізніше. Відповідно до нового дослідження, вперше хворобу зафіксували у Мілані у листопаді 2019 року.

Лікарі діагностували Covid-19 у чотирирічного хлопчика, а перед цим вважали, що у нього кір. У нього був кашель та риніт, після проведення аналізів підтвердився діагноз коронавірус.

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Китай приховував справжню статистику Covid-19

Згідно з дослідженням американського телеканалу CNN, на початку пандемії Китай надавав недостовірні дані щодо кількості хворих. Також спостерігалися невідповідності щодо летальних випадків.

Крім того, у грудні в одній з провінцій Китаю зафіксували спалах грипу. Однак цю ситуацію ніяк не пов’язали з коронавірусом.

Джерело: ANSA