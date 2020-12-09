У Франції попереджають про третю хвилю коронавірусу після новорічних свят

У Франції лікарі та вчені побоюються третьої хвилі коронавірусу. У французькому уряді відзначають, що вона вже почалася у США та окремих азіатських країнах.

Про це заявив офіційний представник уряду Франції Габріель Атталь.

– Існує ризик третьої хвилі, яка розпочалася у Сполучених Штатах і деяких країнах Азії, – пояснив Атталь.

Окрім того, він повідомив, що медики можуть зіткнутись з відновленням пандемії, адже у Франції вже декілька днів не знижується рівень зараження.

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Лікарі та вчені у Франції побоюються нової хвилі коронавірусу у січні, лютому або березні.

– Це може статися у будь-який момент, якщо ми занадто сильно розслабимося, – резюмує Саймон Кошемез, епідеміолог з Інституту Пастера.

Медики вважають, що найбільш ризикований момент, який може вплинути на показники захворюваності – зустрічі сімей та друзів на новорічні свята.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 9 грудня зафіксовано 12 585 нових випадків коронавірусу, видужали – 14 554 особи, померли 276 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.